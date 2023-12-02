«الصحة» تحذر: الفيروس التنفسي المخلوي يصيب جميع الأعمار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، الذي يصيب الأطفال الصغار من 6 أشهر إلى 16 عامًا، كما يمكن أن يصيب كبار السن نظرًا لضعف مناعتهم.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن الفيروس المخلوي التنفسي هو أحد الفيروسات التنفسية المنتشرة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن عدد الإصابات به أقل من العام الماضي، وأنه ليس خطيرًا ويمكن الشفاء منه في غضون أسبوعين لا أكثر.

وأكدت الوزارة أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تشبه أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة والسعال وصعوبة في التنفس، محذرة من الحصول على أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل معها من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها الرسمية.