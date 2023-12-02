الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت فى29 لجنة بالخارج واستمراره بـ 108 سفارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:36 مساءً - أعلن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء التصويت لليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية فى 29 لجنة فرعية بالخارج بينما لا تزال عملية التصويت مستمرة فى 108 لجنة.

ووجه المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل بغرفة عمليات الهيئة الوطنية، جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج بالتيسير على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومى منتهية لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.



واستمع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى شرح من عدد من السفراء رؤساء اللجان فى الخارج حول اليوم الثانى من التصويت والذين أكدوا انتظام التصويت دون وجود اى معوقات.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شكلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى، باستخدام شاشات عرض متصلة مباشرة مع السفارات والقنصليات بالصوت والصورة، لمتابعة إدلاء المصريين خارج مصر بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.



وبدأ التصويت لليوم الثاني على التوالي فى دولة نيوزيلندا منذ الساعة التاسعة صباح يوم السبت بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية، والذى يوافق العاشرة مساء أمس الجمعة بتوقيت القاهرة - حيث يوجد فرق توقيت 11 ساعة بين البلدين.

وتوافد الناخبين على اللجنة فى نيوزيلاندا والدخول لابداء الرأى تمهيدا لغلق باب التصويت بعد قليل فى العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

فيما بدأت السفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين.

وتنتظم عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 تباعا، وفقا لتوقيت كل دولة بعد أن تم تحديد المواعيد فى الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بحيث يكون التصويت من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة وليس مرتبط بتوقيت مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتُجرى العملية التصويت خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



