ريال مدريد يستعيد صدارة الدورى الإسبانى بثنائية فى شباك غرناطة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - استعاد فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على منافسه غرناطة، بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإسبانى.الريال ضد غرناطة



وجاء هدف المباراة الأول حتى الآن عبر براهيم دياز في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، ووفقا لما نشرته "أوبتا" فقد شارك براهيم دياز في 6 أهداف في آخر 8 مباريات له مع ريال مدريد في جميع المسابقات (4 أهداف، تمريرتان حاسمتان).

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي رودريجو تقدم الفريق الملكي في الدقيقة 57.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: لونين/ الدفاع: ميندي - ألابا - روديجر – كارفخال/ الوسط: بيلينجهام - كروس – فالفيردي- براهيم دياز/ الهجوم: رودريجو – خوسيلو.الريال ضد غرناطة



وبهذه النتيجة، استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، فيما يقع غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.

ويعيش الريال هذه الأيام حالة معنوية مرتفعة بعد سلسلة النتائج المتميزة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة الثنائي حارس المرمى كيبا أريزابالاجا والفرنسي أوريلين تشواميني العائدان من الإصابة.الريال ضد غرناطة



ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تجاوز دور المجموعات من دوري الأبطال بنسبة 100% من مشاركاته 32 مرة من 32.