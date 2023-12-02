الفصائل الفلسطينية في غزة تقصف تل أبيب ردا على مجازر الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إطلاق رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب، وذلك ردا على مجازر الاحتلال في غزة.

استشهد، اليوم السبت، 3 أطفال فلسطينيين، وأصيب 12 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا على المناطق الشرقية لخان يونس، وطيران مروحي يطلق النار تجاه المناطق الشمالية بمدينة غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين، جرّاء مجزرة حي الشجاعية بغزة، حيث قصف الاحتلال عشرات المنازل.

ومن ناحية أخرى، قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عون بمحيط بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.