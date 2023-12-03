نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي.. أسباب وتفاصيل القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت نقابة الإعلاميين، قرارا بإيقاف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي بسبب مخالفتها لعقدها مع قناة الشمس والانتقال لقناة أخرى وهي قناة “هي”.

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية ريهام سعيد انسحابها من تعاقدها مع قناة الشمس.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قررت الانسحاب من قناه الشمس ويوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق”.