بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم جامعة الأزهر تشارك بقافلة طبية وتوقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - حرصًا من جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تقديم الدعم لذوي الهمم؛ قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة مع مؤسسة (حياة كريمة) بتنظيم قافلة طبية لمركز الإبداع بحديقة الطفل بمصر الجديدة تضم عددًا من التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على أكثر من ٦٥٠ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.

شارك في أعمال اللجنة التي أقيمت بمتابعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على اللجنة، عدد من الأطباء بواقع ١١ عيادة متخصصة، و٣٦ طالبًا وطالبة؛ للمساعدة والتدريب على خدمة المجتمع، وكذا في ملتقى التوظيف، والمعرض المصاحب القافلة، وألقت الدكتورة عزيزة الصيفي، والدكتورة هناء العبيسي، كلمتين أوضحتا فيهما دور جامعة الأزهر في تدريب ذوي الهمم على أجهزة الحاسب الآلي، كما أوضحت شام علي، مقررة اللجنة، المساعدات التي تقدمها اللجنة لذوي الهمم بالتعاون مع وزارات التضامن، ومؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن اليوم العالمي لذوي الهمم (الإعاقة) يوافق 3 من ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة؛ بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.