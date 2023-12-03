الخارجية المصرية: تصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية بالخارج يسير بسهولة ويُسر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - أكد السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنّ العملية التصويتية في اللجان الفرعية في الخارج بالانتخابات الرئاسة 2024 تسير بسهولة ويُسر.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" المعروفة باسم "تويتر سابقًا"، أنّ عملية الاقتراع تستمر في الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج بمقرات السفارات والقنصليات المصرية وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

وكان المُتحدث الرسمي باسم الخارجية قد قال في وقت سابق اليوم، إنّ غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية بمقرات السفارات والقنصليات المصرية.

يأتي ذلك فيما يواصل المصريون بالخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية في كل من واشنطن ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وهيوستن وأوتاوا.