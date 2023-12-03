توافد أبناء الجالية المصرية فى دبى للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - توافد منذ قليل أبناء الجالية المصرية فى دبى بالإمارات، على لجان التصويت، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج.

وحرص أبناء الجالية المصرية فى دبى على التوافد على اللجان منذ الصباح حرصا على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث من فتح باب التصويت بالخارج، وحرص أبناء الجالية على اصطحاب أطفالهم خلال التصويت.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.