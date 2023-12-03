جيش الاحتلال يعلن استهداف القوات البحرية لقطاع غزة بمئات القذائف خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - قال متحدث جيش الاحتلال، إن القوات البحرية استهدفت القطاع بمئات القذائف خلال 24 ساعة، متابعا: "نواصل القصف الجوي لقطاع غزة، وتم استهداف القطاع بالمسيرات"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط أكثر من 40 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى شهر أكتوبر الماضى.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.