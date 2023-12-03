الجالية المصرية فى روسيا: إقبال كثيف للشباب على التصويت بانتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن هناك إقبالا كثيفا من الشباب في موسكو للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد وعيهم بحجم الانجازات وحبهم لوطنهم .

وأضاف العيسوي - في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc": معظم الناخبين من الشباب لكونهم المستقبل، حيث أصبح لديهم الوعي بحجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي تمت في مصر وجميعهم يريدون استمرار المسيرة والبناء".

وأشار إلى أنه بالأمس اصطف الكثير من الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية رغم برودة الطقس وسقوط الثلوج، متوقعا تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج في إطار من التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.