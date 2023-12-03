نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: الأجازة فقط لطلاب المدارس التي تم اختيارها كلجان في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ChatGPT

ChatGPT

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من التنبيهات الخاصة بالطلاب خلال امتحانات شهر نوفمبر الحالي، حيث أكدت أنه يجب التنبيه على الطلاب بالحضور ومحاسبتهم على ذلك، على أن يكون الحضور ذا ثلاث درجات، والسلوك ذا درجات أيضًا، وعلى المعلمين مراعاة ذلك.

وأكدت الوزارة أن المدارس التي ستكون بها مقر لجان انتخابية (انتخابات رئاسية) خلال شهر ديسمبر المقبل ستكون إجازة للطلاب فقط، أما بالنسبة للمعلمين، سيتم عمل مراكز تجميع لهم للحضور والتوقيع تحت إشراف مدير عام الإدارة. وعليه، ستعقد امتحانات شهر ديسمبر اعتبارًا من الأربعاء الموافق 20 ديسمبر.