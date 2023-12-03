بدء فرز أصوات المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة بنيوزيلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - بدأت من العاشرة صباحا عملية فرز الأصوات التى أدلى بها المصريين بدولة نيوزيلندا فى انتخابات الرئاسة 2024، عقب غلق اللجنة فى التاسعة مساء بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية، والذى يتزامن مع الساعة العاشرة صباح اليوم.

وتعد دولة نيوزيلندا اول دولة بدأ فيها التصويت فى العاشرة مساء يوم الخميس بتوقيت مصر واستمر حتى العاشرة صباح اليوم الاحد باعتبار أن هناك فارق فى التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كاملة وبالتالى أن التاسعة صباحا فى نيوزيلندا هى العاشرة مساء فى مصر.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء التصويت لليوم الثالث والاخير فى الانتخابات الرئاسية فى معظم للجان الفرعية بالخارج بينما لا هناك لجان لم تفتح باب التصويت نتيجة توقيت التاسعة صباحا لم ياتى بعد فى هذه الدول.

ووجه المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل بغرفة عمليات الهيئة الوطنية، جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج بالتيسير على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومى منتهية لتمكنيهم من الإدلاء بأصواتهم.

واستمع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى شرح من عدد من السفراء رؤساء اللجان فى الخارج حول اليوم الثانى من التصويت والذين أكدوا على انتظام التصويت دون وجود اى معوقات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شكلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى، باستخدام شاشات عرض متصلة مباشرة مع السفارات والقنصليات بالصوت والصورة، لمتابعة إدلاء المصريين خارج مصر بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

وتنتظم عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 تباعا، وفقا لتوقيت كل دولة بعد أن تم تحديد المواعيد فى الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بحيث يكون التصويت من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة وليس مرتبط بتوقيت مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتُجرى العملية التصويت خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.