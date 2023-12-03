صباح غدا الاثنين بتوقيت القاهرة .."لوس أنجلوس" أخر لجنة تغلق باب التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية فى الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين تبدأ السفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس التصويت فى آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية فى الخارج، ويستمر فيها الاقتراع حتى السابعة صباح الاثنين فى مصر حيث من المقرر أن تكون آخر لجنة تغلق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية ، وبالتالى آخر لجنة سيتم فيها فرز الأصوات فيها باعتبارها آخر دولة يتم فيها التصويت.

وبدأت من العاشرة صباحا عملية فرز الأصوات التى أدلى بها المصريين بدولة نيوزيلندا فى انتخابات الرئاسة 2024، عقب غلق اللجنة فى التاسعة مساء بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية، والذى يتزامن مع الساعة العاشرة صباح اليوم.

وتعد دولة نيوزيلندا اول دولة بدأ فيها التصويت فى العاشرة مساء يوم الخميس بتوقيت مصر واستمر حتى العاشرة صباح اليوم الاحد باعتبار أن هناك فارق فى التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كاملة وبالتالى أن التاسعة صباحا فى نيوزيلندا هى العاشرة مساء فى مصر.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء التصويت لليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية فى معظم للجان الفرعية بالخارج بينما لا هناك لجان لم تفتح باب التصويت نتيجة توقيت التاسعة صباحا لم يأتى بعد فى هذه الدول.

ووجه المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد بغرفة عمليات الهيئة الوطنية، جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج بالفرز داخل اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وكذا الاصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح دون إعلان النتيجة النهائية ذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

واستمع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى شرح من عدد من السفراء رؤساء اللجان التى فتحت باب التصويت فى الخارج حول اليوم الثالث من التصويت والذين أكدوا على انتظامه دون وجود أى معوقات.

وتنتظم عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 تباعا، وفقا لتوقيت كل دولة بعد أن تم تحديد المواعيد فى الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بحيث يكون التصويت من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة وليس مرتبط بتوقيت مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتُجرى العملية التصويت خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.