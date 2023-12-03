"يا أحلى اسم فى الوجود".. أجواء مبهجة فى تصويت المصريين بأبو ظبى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - وسط مشاهد من البهجة والأجواء السعيدة، صوت أبناء الجالية المصرية فى الإمارات فى اليوم الثالث لانتخابات المصريين فى الخارج. ورفعوا الأعلام وهتفوا "تحيا مصر" على أنغام أغنية "يا أحلى اسم فى الوجود يا مصر".

وشهدت سفارة مصر فى أبو ظبى إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتى اليوم الأحد.