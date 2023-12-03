توافد الناخبين على سفارة مصر بالدنمارك للتصويت في انتخابات الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - واصل المصريون في الدنمارك التوافد على مقر السفارة المصرية في اليوم الثالث من عملية تصويت المصريين بالخارج، حيث وقف عدد من المصريين المقيمين في الدنمارك طوابير طويلة زينوها بأعلام مصر، حيث شهدت مقار التصويت في السفارة والقنصليات، احتفالات كبيرة بالانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج.

وقال أحد أبناء الجالية الدنماركية، إنّ معظم المصريين المقيمين في الدنمارك اتجهوا قبل بدء عملية الاقتراع وفتح المقار الانتخابية بأتوبيسات مجهزة لنقلهم إلى لجان الانتخابات، وحرص العديد من المواطنين على الحضور للمشارك في الانتخابات الرئاسية، على أن يستمر التصويت بالخارج حتى مساء اليوم.