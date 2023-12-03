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أحمد جودة - القاهرة - زادت التساؤلات بين المواطنين، حول كيف نجح الجناح المصري في اليوم الأول من مؤتمر المناخ COP28، خاصة بعد طرح الجناح العديد من المناقشات العالمية في المؤتمر.

وترصد “دوت الخليج” في السطور التالية كيف نجح الجناح المصري في اليوم الأول من مؤتمر المناخ COP28

كيف نجح الجناح المصري في اليوم الأول من مؤتمر المناخ COP28:

نجح الجناح المصري في اليوم الأول من مؤتمر المناخ COP28، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال عقد جلسات ومناقشات عالمية ومنها:

1- نجح خلال اليوم الأول لمؤتمر الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP28 في عرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال

2-يعتبر الجناح المصرى منصة هامة لدعم العمل المناخي الفوري والتركيز على استدامة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن تعزيز الاستثمار الأخضر.

3-الجناح المصري يقود المحادثات العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة

4-سلط الجناح المصرى الضوء على الموضوعات الخاصة بأسواق الكربون الطوعية في الجنوب العالمي، لإستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي

5-نفذ الجناح المصرى جلسة للتأكيد على أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات بين الشباب المصرى

6- كما نفذ ايضا جلسة أخرى حول المدن الحكيمة للمناخ " تمهيد الطريق للاستدامة"، ركزت هذه الجلسة على الحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ.

7- بالإضافة إلى عقد جلسة مهمة توضح شمولية المجتمع المدني في تعزيز العمل المناخي لتسليط الضوء على آليات التمويل المحلية ودورها في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.

وكانت أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو، الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحضور الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28، والسيد سيمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.