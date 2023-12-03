جامعة حلوان تعلن استمرار فتح باب التسجيل في مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعزز التعليم وتشجع المواهب الشابة، أعلنت جامعة حلوان استمرار فتح باب التسجيل في مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني، تأتي هذه المسابقة تأكيدًا على التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالتعليم والثقافة ودعم العباقرة والمبدعين في مصر.

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة هذه المسابقة المثيرة للطلاب خلال العام الجامعي 2024/2023، برعاية فخامة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تهدف المسابقة إلى اكتشاف وتشجيع المواهب والقدرات الفذة للطلاب في مجالات متعددة مثل الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون.

ستقام الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، والدكتورة رحمه فوزي منسقة المشروع.

يمكن لجميع الطلاب المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل عبر استمارة جوجل المتاحة على الرابط التالي:

كما يتم الإعلان عن المسابقة داخل الكليات ليتمكن الطلاب من التسجيل والمشاركة فيها.

وفيما يتعلق بالجوائز المقدمة في المسابقة، فستوزع الجوائز وفقًا للمراكز الأولى. يتضمن التوزيع مبالغ مالية للفائزين حيث يُمنح المركز الأول مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه والمركز الأول مكرر مبلغ ١٨٠٠٠ جنيه. بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ ١٦٠٠٠ جنيه والفائز بالمركز الثاني مكرر يحصل على مبلغ ١٤٠عنوان: "جامعة حلوان" تعلن عن فتح باب التسجيل في مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني

حلوان - أعلنت جامعة حلوان عن استمرار فتح باب التسجيل في مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني حتى يوم ١٥ ديسمبر. تهدف هذه المسابقة إلى دعم المواهب الشابة وتشجيع الابتكار والإبداع في مجالات متعددة.

تشمل المسابقة مجالات متنوعة مثل الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون. يمكن لجميع الطلاب المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل عبر استمارة جوجل المتاحة على

الرابط:

يحق لجميع الطلاب المسجلين في الجامعة المشاركة في المسابقة، باستثناء طلاب السنوات النهائية. ستقوم الجامعة بالتواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لتنظيم مسابقة داخل الكلية واختيار فريق يمثلها في المسابقة النهائية.

تقدم المسابقة جوائز قيمة للفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه، والمركز الأول المكرر يحصل على ١٨٠٠٠ جنيه.

كما يتم توزيع مبالغ نقدية على الفائزين بالمراكز الثانية والثالثة والمكررة.

يتولى تنظيم فعاليات المسابقة فريق من الأكاديميين والمسؤولين في جامعة حلوان، بما في ذلك الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، والدكتورة رحمه فوزي منسقة المشروع.

تشكل مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" منصة مثالية لطلاب الجامعة لعرض مهاراتهم ومواهبهم في مجموعة متنوعة من المجالات، وتشجيع الروح المنافسة والتفوق الأكاديمي.