وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024 بمقر لجنة دبي | صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - حرصت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحضور إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات والمنعقدة بمقر القنصلية العامة في دبي، للإدلاء بصوتها في اليوم الثالث والأخير من الأيام المقررة لانتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج.
وكان في استقبالها السفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي والإمارات الشمالية.
وتتواجد الوزيرة ياسمين فؤاد، حالياً في دبي ضمن الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر الدولي لأطراف المناخ COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبي .
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.