نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الحكم الشرعي للسمسرة؟ الأزهر للفتوى يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الحكم الشرعي للسمسرة.

قائلا:- بسم الله، والحمد لله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد.. فالسمسرة تعني: التوسط بين المتبايعين لتسهيل عملية البيع والشراء. وهي جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولـما فيـها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [ المائدة: 2] ولكن يشترط أن تخلو معاملات السمسرة من الغش والتـدليس والخــداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر مقابل توسطه حتى لا يقع خلاف.. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.