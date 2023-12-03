السفير بسام راضي يستقبل حشود المصريين في ثالث أيام الانتخابات بروما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - استقبل السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا، يوم الأحد، المصريون أمام مقر السفارة بروما، وذلك للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024، واستمرت الانتخابات لمدة ثلاثة أيام حيث انطلقت يوم الجمعة وانتهت يوم الأحد.

ورحب السفير بسام بجميع المواطنين المصريين الذين أتوا من جميع أنحاء إيطاليا للإدلاء بأصواتهم لانتخابات الرئاسة.

وأكد السفير بسام أن الجالية المصرية بإيطاليا مليئة بالنماذج الوطنية المشرفة، مشيرا إلى أن الجالية خلال الثلاث أيام حرصت على التواجد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني وحقهم الدستوري وذلك يدل على حبهم للوطن والانتماء إليه.

وصرح السفير أن التنظيم الجيد لاستقبال الناخبين ساعد كثيرا على تسهيل حركتهم والادلاء بصوتهم بسهولة.

وأوضح أن السفارة فتحت أبوابها على مدار الأيام الثلاثة من عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء (بتوقيت إيطاليا)، وهذا سمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأفاد أن أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار توافدت إلى مقر السفارة، ورددوا الأناشيد الوطنية والهتافات الداعمة للدولة المصرية.

وأعرب المواطنين عن فرحتهم بما لقوه من تسهيلات في الإدلاء بأصواتهم وأهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتقدموا بالشكر للسفير بسام وجميع أعضاء الهيئة الدبلوماسية وجميع طاقم العمل بالسفارة على المجهود الكبير والرائع لما قاموا به من تنظيم اللجان الانتخابية.