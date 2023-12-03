محمد النني يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بلندن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 07:34 مساءً - دلى اللاعب المصري محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي بصوته في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بلندن.

حضر اللاعب المصري إلى مقر السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك لاختيار مرشح رئاسي للفترة المقبلة.