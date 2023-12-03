لليوم الثالث.. المصريون في الرياض يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 07:34 مساءً - سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على استمرار تصويت المصريين بالمملكة العربية السعودية، الذين مازالوا يتوافدون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ضمن متابعة مستجدات الساعات الأخيرة من اليوم الثالث للتصويت.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق التصويت إقبالًا كبيرًا من قبل المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث خصصت السفارة 27 لجنة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال.

وكانت السفارة المصرية في الرياض عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.