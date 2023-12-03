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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مصر، شارك معهد بحوث الإلكترونيات في الحوار التشاوري الوطني الثاني للمجلس القومي للتنمية الاقتصادية.

نظمت هذه الفعالية المهمة منظمة الشراكة لتنمية إفريقيا (نيباد) بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات البحثية البارزة في مصر.

تركز الفعالية على مناقشة مفهوم استراتيجية التخصص الذكي (S3) ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي. وقدم الدكتور باسم إبراهيم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، محاضرة ملهمة حول الاتجاهات الحديثة في تحليل البيانات الضخمة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي والتقنيات المتاحة في المعهد.

وقام وفد من الدول الإفريقية المشاركة في الفعالية بزيارة تفقدية لمعهد بحوث الإلكترونيات، حيث تم تقديم نظرة عامة حول المعامل والمنتجات البحثية المبتكرة التي يعمل عليها المعهد. كما تم عرض آليات دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي يوفرها المعهد، مثل حاضنات الأعمال والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس معهد بحوث الإلكترونيات على أهمية التعاون والاستثمار المشترك بين مصر ودول إفريقيا في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وأعرب الوفد الإفريقي عن إعجابهم بالخبرات والتقنيات المتقدمة المتاحة في المعهد، مثل شبكات الجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا النانو.

تهدف هذه الفعالية والتعاونات الناشئة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا، بما في ذلك تعزيز الابتكار وتطوير القدرات التكنولوجية في المنطقة.

وتأمل مصر في أن تلعب دورًا محوريًا في هذه الجهود، وتعزيز التعاون مع دول القأعتذر، ولكن ليس لدي معلومات حول الحدث الذي تشير إليه بتاريخ 3 ديسمبر 2023، حيث يكون قطع المعرفة الخاص بي في سبتمبر 2021. يرجى توفير تفاصيل إضافية حول الحدث لمساعدتي في تقديم المعلومات المطلوبة.