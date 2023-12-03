تثبيت 93% من القطع الأثرية الثقيلة بالمتحف المصري الكبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - كشف اجتماع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف، عن أنة تم الانتهاء من وضع وتثبيت 123 قطعة في فتارين العرض بقاعات المتحف المصري الكبير بالإضافة إلى تثبيت 93% من القطع الأثرية الثقيلة بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، كما أنه جاري الانتهاء من وضع باقي القطع وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بإعداد خطة وجدول زمني يومي حتى نهاية العام الجاري وذلك لمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال في قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، بالإضافة إلى عقد اجتماع مرتين إسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الأعمال.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يحرص الوزير على عقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال التي جاري تنفيذها والانتهاء منها.

وقد حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وياسمين صبري ممثلًا عن الشركة المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال بمنظومة الإضاءة داخل فتارين العرض، وأخر ما آلت إليه أعمال وضع وتثبيت القطع الأثرية بها؛

يشار إلى أن الوزير قام، اليوم، بجولة بالمتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال به، تفقد خلالها مسار الزيارة بالمتحف، وقاعات العرض الرئيسية المختلفة، والدرج العظيم والذي تم الافتتاح التجريبي له يوم ١ ديسمبر الجاري، وتم إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف، بالإضافة إلى تفقد المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون الذي افتتح مؤخرًا.