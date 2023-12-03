محمد النني يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بلندن.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - أدلى اللاعب المصري محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي بصوته في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بلندن.

حضر اللاعب المصري إلى مقر السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك لاختيار مرشح رئاسي للفترة المقبلة.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).