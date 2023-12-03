فريد زهران للمصريين: لازم الناس تنزل وتشارك فى الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 11:31 مساءً -

كشف فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المرشح الرئاسي، أنه تابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، وأن حملته أصدرت بياناً تجاوبت معه الوطنية للانتخابات وأبدينا فيه بعض الملاحظات تخص خروقات انتخابيه تم السماح بها في عملية التصويت في الخارج.

ذكر زهران في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه رغم مرور اليوم الثالث والأخير في عملية تصويت المصريين في الخارج إلا أنه لا يمكن الجزم بنسب المشاركة وكونها مرتفعة من عدمه. متابعاً: " لدينا مندوبين في بعض الاماكن والدول وغرفة عمليات تتابع بشكل مباشر عملية التصويت".

وعن فرص فوزه قال فريد زهران :"فرصي في الفوز مرتبط بنسب المشاركة، وكلما ازدادت نسبة المشاركة زادت فرصتي في الفوز، لان الاوضاع القائمة في مصر الان ليس محل رضا عام بل تشهد سخطاً بدرجات متفاوتة، وبالتالي التصويت من أجل التغيير هو الافضل والاكثر منطقية، ولازم الناس تنزل وتشارك وتعبر عن رفضها عن استمرار الوضع الراهن، وبالتالي التصويت والمشاركة يمثلاً رفضاً لاستمرار الاوضاع القائمة ".