حضور مميز لكبار السن بانتخابات الرئاسة.. حنين للوطن ورسائل لأبناء الداخل (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - ربما هو حنين لماض يحمل دفء الوطن، أو تعويض بسيط عن رحلة عودة أرجأتها الظروف.. ربما يكون حرص علي دعم مسيرة وطن لم يغب يوماً عن ذهن أبنائه من طيور مصر المهاجرة، وتابعوا رحلته في البناء والتنمية علي مدر السنوات الماضية، لذا فكانت لمشاركة كبار السن في انتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، طابعاً مميزاً ، وحضوراً لافتاً، ربما يفوق ما سبق من انتخابات.

وعلي مدار أيام الانتخابات في الخارج، ومن بين طوابير الناخبين في تصويت المصريين في الخارج بمختلف الدول ، كان حضور كبار السن للإدلاء بأصواتهم مميز ، وسجل مشاهد مشرفة ، حرص خلاها رؤساء اللجان الانتخابية من السفراء ومساعديهم علي تذليل أي عقبات لإتمام عملية التصويت بسلاسة ويسر.

واصطف عدد كبير من المواطنين المصريين من كبار السن أمام مقر اللجنة الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام البعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في الدول العربية والأوروبية، وذلك في إطار حرصهم الشديد على المشاركة في العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية أحد أبرز الاستحقاقات التي يحرص المواطنين في الخارج على المشاركة بالتصويت فيها.

واصطف عدد من المواطنين المصريين من فئة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في اللجنة الفرعية بسفارة مصر لدى الكويت، ووقف المواطنون في طوابير طويلة امتدت عدة أمتار للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولم يمنع الجالية المصرية في الكويت أي شيء عن المشاركة.

مشهد مؤثر للغاية يحمل الكثير من التقدير والاحترام لأبناء الجالية المصرية في الخارج حيث حرص السفير المصرى لدى فنلندا هيثم صلاح، على استقبال ومساعدة ناخب كبير فى السن على الصعود على سلالم السفارة المصرية فى هلسنكي للإدلاء بصوته فى الانتخابات المصرية.

حضر المواطن المصري إلى مقر السفارة رغم صعوبة حركته ورغم برودة الجو حيث وصلت درجة الحرارة اليوم إلى -6 وسقطت الثلوج، وقال المواطن للسفير إنه حريص على الإدلاء بصوته حتى وإن كان يزحف مؤكدا أن هذا أقل شيء يمكن عمله وتقديمه لبلادنا.

وقال إن مصر لديها أبناء تحافظ عليها وتحميها وتؤمنها وتحرسها مؤكدا ان مصر بناسها الشرفاء الوطنيين الذين يحبونها.

من جانبها، قالت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك إنه تم إعطاء الأولوية لذوي الهمم وكبار السن خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، مضيفة أن كبار السن من أكثر الفئات المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأضافت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، "نشهد إقبالا ملحوظا خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن المصريين دائما ما يثبتوا أنهم على انتماء شديد للدولة المصرية.

كبار السن يصطفون في الكويت للادلاء بأصواتهم كبار السن يصطفون في الكويت للادلاء بأصواتهم

كبار السن يصوتون في الكويت كبار السن يصوتون في الكويت

تصويت مسن في الكويت تصويت مسن في الكويت