محمد زكى: القوات المسلحة حارس وحامى للوطن محافظة على أمنه واستقراره

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.

أضاف وزير الدفاع خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023، سعينا لامتلاك أحدث منظومات التحديث سعيا نحو الحفاظ على أمن وسلامة الوطن فى عالم يموج بالصراعات، واضعين نصب أعيننا أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام.

اكد وزير الدفاع، نهدف إلى بناء مستقبل أفضل تجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدنا إصرار على المضى قدما فى الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات مهما تعاظمت بالتعاون مع المجتمع الدولى، مضيفا: "سوف تظل قواتنا المسلحة حارسا وحاميا لهذا الوطن محافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصرنا الغالية، فى تعاون وثيق للدول المحبة للامن والسلام.

تابع: " ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلى بالمبادئ السامية التى تحفظ للأمم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ معًا على حاضرنا ومستقبلنا.