الرئيس السيسى يتفقد طائرة استطلاع بدون طيار من إنتاج مصنع ”قادر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 11:29 صباحاً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصناعات العسكرية من مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومنها طائرة استطلاع بدون طيار، وذلك خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمعرض "إيديكس 2023".

معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.