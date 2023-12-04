نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات العمل في المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، آخر تطورات الأعمال في المتحف المصري الكبير، مع التركيز على أعمال الإضاءة في فتارين العرض الرئيسية وتثبيت القطع الأثرية، وأُعلن أن 123 قطعة قد تم وضعها وتثبيتها في الفتارين، بينما يجري حاليًا تثبيت باقي القطع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، لمتابعة آخر التطورات في أعمال المتحف المصري الكبير بحضور فريق العمل الرئيسي للمتحف وتمحور حول متابعة التقدم في المشروع والأعمال التي تم تنفيذها واكتمالها، وذلك ضمن الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير السياحة لمتابعة التطورات في المتحف، بما في ذلك المرحلة التنفيذية للأعمال الجاري تنفيذها والتي تقترب من الانتهاء.

وشهد الاجتماع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المشروع، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية، والدكتور حسين كمال، مدير عام شؤون الترميم، والدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار.

ووجه الوزير فريق عمل المتحف بإعداد خطة يومية لنهاية العام لمتابعة الأعمال المتبقية في قاعات العرض الرئيسية، مع تحديد اجتماعات أسبوعية لمتابعة التقدم في التنفيذ.

وتفقد الوزير الدرج العظيم الذي اُفتُتِحَ تجريبيًا وأضيف إلى الأماكن المفتوحة للزيارة. وقام بزيارة المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون الذي افتتح مؤخرًا. وفي ختام الجولة، التقى السيد الوزير بعدد من الزوار، استمع إلى آرائهم ورحب بهم بحرارة.