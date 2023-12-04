صراع بين كهربا وصلاح محسن .. من سيقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - يبدو أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أصبح في حيرة من أمره للاختيار بين كلا من محمود كهربا وصلاح محسن لاعبا الفريق لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما جلس صلاح محسن على دكة البدلاء، وغاب الفرنسى أنتونى موديست عن اللقاء بسبب الإصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه فى مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي، التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجارى فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.