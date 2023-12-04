اليوم.. "الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الخدمات الطبية

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أحمد جودة - القاهرة - توقّع لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الخدمات الطبية، لتطوير المنظومة الصحية للصحفيين أعضاء النقابة.

ويعقب التوقع، لقاءً مفتوحًا للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، ونقاش مفتوح حول المزايا التي تقدّمها الشركة للزملاء.

يأتي ذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.