نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: 367 مليون جنيه إيرادات شركة السوبر جيت في 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت".

وشهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت إيرادات النشاط في عام 2022 مبلغ 367 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه عن عام 2021 وبزياده قدرها 78 مليون جنيه وبنسبه تطور 27%، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2022 نحو 42000 رحله مقابل 40.000 رحله عام 2021 وبزياده 2000 رحلة بنسبة تطور 5% فيما بلغ عدد الركاب عام 2022 نحو 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب عام 2021 وبزياده قدرها 400 ألف راكب بنسبه تطور 7%.

وتم استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار إليها حيث تم التشغيل الفعلي لمحطة عدلي منصور والاعتماد عليها كمحطة رئيسيه في أعمال الحجز وتكثيف التشغيل بها عام 2022 خاصة وأن محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية عملاقة يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل (خط عدلي منصور/ السويس - القطار الكهربائي الخفيف - الخط الثالث للمترو - أتوبيسات السوبرجيت - الأتوبيس الترددي) بالإضافة إلى استعراض ما تم من التشغيل الفعلي للمحطات الجديدة (المحطة النموذجية بنادي السكة الحديد - المحطة المركزية الجديدة في مجمع المواقف بمحافظة بورسعيد - محطة سوهاج الجديدة) وتجديد مكاتب الحجز في محطات (الترجمان - نادي السكة - محطة محرم بك "داخلي/دولي" - قنا - أسيوط - ميامي)، والمشاركة في الإعداد والتجهيز والتنفيذ لنقل الوفود بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

كما تم تدعيم أسطول الشركة بعدد 20 حافلة 49 راكبًا عام 2022 وزيادة أصول الشركة -شراء / حق الانتفاع من الأراضي لإنشاء محطات - جراجات خاصة بالشركة في محافظات مختلفة- لافتًا إلى تحديث منظومة الإطفاء والكاميرات بالجراجات والمحطات ورفع الكفاءة الفنية لـ 18 حافلة وإجراء الصيانة الوقائيه لجميع الحافلات واستخدام الوسائل الحديثة للحد من الأعطال وتشغيل أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية في مصر.

وتم استعراض التطور في نشاط الشركة خلال عام 2023 حيث تم وضع خطة لزيادة أسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلًا من 200 حافلة خلال 5 سنوات بزيادة 150 حافلة بالتوازي مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية، وتم البدء باستلام 10 حافلات MCV500، وإنشاء مناطق مركزية جديده (جراجات) لاستيعاب التطور في أسطول الشركة بمناطق (أسيوط - الغردقة - بدر - طريق بلبيس)، وفتح خطوط جديدة (المنصورة - السويس - الإسماعيليه)، بالإضافة إلى التوسع في الخطوط القائمة بالتوازي مع خطة تطوير الأسطول وتفعيل الجانب السياحي من خلال السياحه الداخلية والسياحة الدينية (حج - عمرة)، والتطوير والتوسع في النقل الذكي الأخضر المستدام من خلال منظومه النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل منظومة الأتوبيس الترددي "BRT" على الطريق الدائري فور الانتهاء من المنظومة.

وأكد وزير النقل، ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب.

وأضاف أن هذا النهج هو جميع كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار "لا استيراد من الخارج" ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات.

ولفت إلى أن تحديث الأسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كل الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية والعمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، ورفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.