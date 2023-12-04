الناطق بأسم الحكومة الأردنية: محاولة إسرائيل لدفع الفلسطينيين للتهجير القسرى هي حربا على الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 04:37 مساءً - قال مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي بأسم الحكومة الأردنية، إن محاولة إسرائيل لدفع الفلسطينيين، للتهجير القسرى، تعد حربا على الأردن، متابعا:" نشارك مصر، موقفها الحاسم ضد تهجير الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية: "إنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعني تحول الضفة الغربية إلى سجن كبير.. والموقف المصري مساند للأردن في قضاياه كافة".

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية: "لقاءات العاهل الأردني مع الغرب غيرت السردية الإسرائيلية، وقدمنا أكثر من 20 مليون دينار مساعدات إلى غزة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب، والاحتلال الإسرائيلي يمارس تدميرا وتجويعا متعمدا ضد الشعب الفلسطيني، ويعوق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".