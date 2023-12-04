نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياضة الجيزة تنفيذ اللقاء الحواري الختامي "شارك.. الكلمة كلمتك" للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزيه للتعليم المدني- بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة البرلمان والتعليم المدني اللقاء الحواري الختامي "لقاء العاصمة" عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة نائبا عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بمركز الصفا للتنمية الشبابية.

بدأ اللقاء بالسلام الوطنى ثم تلاوة للقرآن الكريم ومحاضرة عن أهمية المشاركة السياسية ألقاها الدكتور علوم حميده أمين المكتب الفني بمجلس النواب تلاها كلمه الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ثم كلمة الدكتور محمد علي نائب مجلس النواب تلاها كلمة الدكتور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة تلى ذلك عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية وتحديدا بمحافظة الجيزة وفيديو استعرض لقاءات الحملة القومية للمشاركة السياسية "شارك.. الكلمه كلمتك" بمحافظة الجيزة واخيرا تم فتح باب الأسئلة للرد على استفسارات الشباب حول المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال كلمته أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الشباب فى التأثير فى المجتمع مؤكدًا أنهم السبيل الأول للنهوض بالوطن وتحقيق غدٍ أفضل لذا وجب علينا تقديم هذه البرامج التى تساهم فى توعيتهم وتنمية معارفهم.

وشارك باللقاء عدد كبير من الشباب والفتيات من برلمان الشباب،أعضاء مراكز الشباب،طلبة الجامعات ومتطوعي YLY.

يأتي ذلك من منطلق حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذى يؤكد دائمًا على الدور الكبير الذى تقوم به الوزارة فى التنوير والتوعية بأهمية المشاركة السياسية ولا سيما للشباب الذين يمثلون مستقبل مصر.

وحضر اللقاء الدكتور محمد على عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مركز الصفا للتنمية الشبابية وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات.

حيث تم تنفيذ اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني وتوجيهات وحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إشراف وحضور عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، محمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، الإشراف التنفيذي محمد جمعة، مرفت فضل وعلا عادل، وقدمت فقرات اللقاء الدكتورة مروة العمدة.

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