الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. أمطار رعدية وسيول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:26 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 6 أيام في الفترة من غد الثلاثاء إلى الأحد 10 ديسمبر2023، محذّرة من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وحذّرت الأرصاد من تساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيرة إلى أنّها قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه يستمر تساقط الأمطار الأربعاء والخميس الجمعة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على تلك المناطق، لافتة إلى أنّ نشاط الرياح يستمر حتى يوم الأحد.

وأضافت الأرصاد، أنه بالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال تلك الفترة، فإنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 5-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 6-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 7-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 8-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 9-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 10-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.