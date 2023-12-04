اليوم.. صالون التنسيقية يناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:26 مساءً - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، صالونا نقاشيا، بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم".

ويتناول الصالون مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس مصر القادم، وتحديات النهوض بالاقتصاد المصري، وما قامت به الدولة خلال الفترة القادمة من جهود وتدشين العديد من المشروعات مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي والذي تمثل في مشروع حياة كريمة ومشروعات قومية هائلة مثل الطرق والكباري والتي تخلق بيئة مواتية للاستثمار مع توفير فرص عمل.

كما يتطرق الصالون إلى مناقشة التحديات الاقتصادية التي تزايدت حدتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، والتوترات في الدول المحيطة بمصر شرقا وغربا وجنوبا، فضلا عن المناقشة حول البرامج والرؤى الاقتصادية ببرامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.

يدير الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.