الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - قالت الفصائل الفلسطينية، إن "مجاهدينا تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية، كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

وأضافت في بيان اليوم الإثنين: قواتنا استهدفت القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني طوفان الأقصى".

على الجانب الإسرائيلي، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، يوآف جالانت، إنه يتوقع أن تستمر الحرب على قطاع غزة بشدتها الحالية لمدة شهرين آخرين على الأقل، وفق تصريحاته لشبكة " ABC News".

وأضاف جالانت أن "الطريقة الوحيدة التى قد تفكر بها إسرائيل فى استئناف أى محادثات تفاوض مع حماس هى إذا نفذت الاتفاق الأصلى، وأعادت النساء والأطفال الذين لا تزال تحتجزهم كرهائن، دون شروط مسبقة ولا شىء فى المقابل".