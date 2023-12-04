سفير اليونان بالقاهرة: نقدر رؤية مصر في تعاملها مع الأزمة الحالية في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 11:35 مساءً - أعرب سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس باباجيورجيو، عن تقديره لمصر في طريقتها تعاملها مع الأزمة الحالية بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أنها أبحرت بحكمة عبر المياه الصعبة والمضطربة، ومطالبا بأن يسود الهدوء والسلام بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة السفير التي ألقاها مساء اليوم الاثنين في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور مائة عام علي مولد الفنانة اليونانية ماريا كالاس، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، في دار الأوبرا بالقاهرة.

وقال السفير اليوناني إن حدث الليلة يمثل لحظة رائعة للتعاون بين سفارة اليونان ودار الأوبرا للاحتفال بمئوية مولد الفنانة اليونانية ماريا كالاس، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل مع دار الأوبرا المصرية.