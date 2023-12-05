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أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا 5 أيام على بدء العرس الدميقراطي المنتظر، حيث تنطلق انتخابات الرئاسة 2024 يوم الأحد المقبل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات مراكز الاقتراع التي سيصوت فيها المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات الرئاسة 2024.. أعرف لجنتك الانتخابية الأن بالرقم القومي

انتخابات الرئاسة 2024.. أعرف لجنتك الانتخابية الأن بالرقم القومي

تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها، على مدار 24 ساعة، وفيما يلي توضح خطوات الاستعلام عن المقر الانتخابي:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على استعلم.

مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي رمز النجمة.

فريد زهران رمز الشمس.

عبدالسند يمامة رمز النخلة.

حازم عمر رمز السلم.

كيفية الإدلاء بالأصوات في انتخابات الرئاسة 2024

تقديم الناخب إثبات شخصية ساري أمام لجنة الانتخاب.

التوقيع في الكشف.

ثم أخذ بطاقة الانتخاب ووضع علامة واحدة على المرشح الذي تختاره.

ضم بطاقة الانتخاب ووضعها في صندوق الاقتراع.

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024.. أعرف لجنتك الانتخابية الأن بالرقم القومي

ينص قانون 45 لسنة 2014، على تنظيم الحقوق السياسية لمن لهم حق التصويت في الانتخابات، ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات.

ويحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 عامًا، أن يقوم بحق إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية 2024، وأعفت المادة الأولى من القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخابات.

فئات ممنوعة من التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون الحرمان من حق الانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الفئات المحرومة من حق التصويت في الانتخابات: