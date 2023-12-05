نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن اختراق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن اختراق صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

قائلا:- تحذير وتنويه لقد تم اختراق هذه الصفحة ( صفحتنا على الفيسبوك) وإزالة الأدمن من التحكم بها وسنوقف النشر تماما عليها لحين استرداد كامل التحكم بها وجار عمل محضر بذلك وإبلاغ إدارة الفيسبوك.

ونؤكد أن ما ينشر بها حاليا لحين إعلاننا عن استعادة كامل التحكم بالصفحة لا يمثلنا.

وسننشر ما نريد فقط على موقع الوزارة الرسمي "أوقاف أونلاين" أو على حسابنا على تويتر كما سننشر عليهما تأكيدنا من استعادة الحساب حال استعادته قبل معاودة النشر عليها.