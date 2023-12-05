وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى السيد روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا وذلك ضمن فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية " EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 4 ديسمبر حتي 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

استهل الوزير " محمد صلاح " اللقاء بالترحيب بالسيد " خاتشاتريان " والوفد المرافق لسيادته، وتم التأكيد علي عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التي شهدته العلاقات على مستوى كافة الاصعدة وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جليًا من خلال زيارة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة أرمينيا فى يناير 2023 وكذلك مشاركة السيد / فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ بشهر نوفمبر 2022.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري المصري، مؤكدًا علي الدور الأساسى للوزارة والذي يتمثل في تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، موضحًا أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة.

من جانبه عبر السيد / روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفًا أن دولة أرمينيا تشارك بقوة فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2023" وذلك من خلال عدد " 13 " شركة أرمينية تعمل فى مختلف مجالات الصناعات الدفاعية، معربًا عن اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصةً في ظل علاقات الصداقة (الأرمينية – المصرية) المتينة والممتدة تاريخيًا، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصًا مجال التحول الرقمي والإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مباديء الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن افتتاح المعرض فى ذلك التوقيت جاء ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

عقب ذلك حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى علي اصطحاب الوفد الأرمينى بجولة داخل جناح الوزارة في معرض " EDEX 2023" استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة / محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى تعزيزًا للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء علي تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.