سويلم والغنام يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل أحد المشروعات الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.

وتم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى ٦١%.

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاج الغذاء.

وأضاف سويلم أن هذه المشروعات نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام يتكون من ١٣ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ١٥٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم ).

تم عقد الاجتماع بحضور اللواء خالد صلاح، والمقدم أحمد جمال، والرائد أحمد الشحات بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، المهندسة سلوى عبد الغنى رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.