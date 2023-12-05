أخبار مصرية

إيديكس 2023 يواصل فعالياته.. أحدث الأسلحة المصرية تظهر لأول مرة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - يواصل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023 " فعالياته اليوم الثلاثاء، والذى يتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

 

ويضم معرض إيديكس 22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد عرض أحدث الأسلحة المصرية التى تظهر لأول مرة، بجانب حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال، من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) شركة عارضة من (46) دولة لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا