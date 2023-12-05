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وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي مصر سات 2 دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري "  مصر سات 2" دخل المدار المخصص له  بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، و الإطمئنان على صحة عمله،مشيرا إلى أن المحطة المصرية بدأت تتواصل  مع القمر، و بالأمس  تم إنزال عدد من البيانات منجانب المحطة الأرضية في مصر .

 

و أوضح صدقي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن اليوم سيتم إستكمال عمليات الإتصال مع القمر طوال الوقت في إطار استمرار عمليات الاختبار .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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