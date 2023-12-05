نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتابع حادث الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا.. وتوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، حادث التصادم الذي وقع إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا، وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.