الصندوق السيادى يستعد لطرح شركة وطنية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - يستعد الصندوق السيادى المصرى لطرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" خلال الفترة المقبلة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص، من خلال ببيع حصص في شركات مملوكة للدولة ذلك بعدما نجحت في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة خلال الفترة الماضية، جمعت من خلالها أكثر من 7 مليارات دولار.

ووضعت الحكومة، خطة لطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وتأسست شركة "وطنية"، عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء.