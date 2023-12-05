مساعد وزير الداخلية يشيد بعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد اللواء أسامة عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية للمركبات بعربات فض الشغب المصفحة، من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

جاء هذا خلال تفقده جناح الهيئة بفعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، حيث أطلع علي القدرات التصنيعية لهذه العربات.

يذكر أن عربة فض الشغب المُصفحة قادر-1 تم انتاجها بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39 ) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقًا لمطالب وزارة الداخلية، علما بأن إمتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أيه تجهيزات طبقًا لرغبة العميل.