نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباحثات بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد شركة KAI الكورية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أن إقامة معرض إيدكس الدولي 2023 بالقاهرة فرصة كبيرة للتأكيد أن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للاستثمارات ويتضح هذا من العدد المشارك في فعاليات المعرض في نسخته الثالثة.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، حيث بحث مع (Moon،Juyeal) مدير إدارة البرامج الدولية بشركة KAI الكورية العالمية والوفد المرافق، تعزيز التعاون في عدد من مجالات الإهتمام المشترك ومنها صناعات الطيران والتأكيد على ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بإقامة شراكة مع شركة KAI العالمية في الصناعات الدفاعية المختلفة.