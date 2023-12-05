نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الري يكشف لـ "دوت الخليج" تطورات أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات هامة لاستعادة التوازن البيئي بالواحة.

وأكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه جاري العمل حاليا في تدعيم جسر بركة بهي الدين بأطوال تجاوزت 5 كيلومترا من خلال تنفيذ حائط ساند بارتفاع متوسط ١.٥٠ متر للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب سطح المياه بالبركة نتيجة أي نشاط متوقع في حركة الرياح يتزامن مع التغيرات المناخية الراهنة، ولحين تنفيذ محطة الرفع المستهدفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري في تصريح خاص لـ "دوت الخليج" إلى أنه يتم العمل حاليا على مراقبة البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة، وذلك من خلال إنشاء منظومة للمراقبة اللحظية، حيث سيتم ربط هذه المنظومة بشبكة رصد عن بعد "التليمتري" لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف دون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية.

قناة مفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة

وأضاف أنه جاري تنفيذ مشروع قناة مفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة وحتى منخفض عين الجنبي، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي الواحة.

حفر 12 بئر عميق لإنتاج المياه العذبة

وقال "غانم" إن أعمال التطوير التي سبق تنفيذها تضمنت حفر 12 بئرا عميقا لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وغلق العديد من الآبار الجوفية التي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة لإنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنخفض عين الجنبي، حيث جاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه

وتابع "غانم" بأنه جرى تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم أربعة جسور حول بركة سيوة، لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم الانتهاء سابقًا من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لـ خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة، وهي مصارف أنطفير " ٣ مصارف" وسيوة الغربى وملول، حيث تم نقلها شرقى الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو الماضي، والتي تمكنت من ضخ مياه الصرف الزراعى خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.